عريس يصدم الجميع ويصفع عروسته على وجهها ورد فعل أمها ينال إعجاب النشطاء





تحولت أجمل لحظات العروس إلى صدمة شديدة، عندما تطاول عليها عريسها وصفعها على وجهها أمام الجميع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر العروس وهي تمزح مع زوجها بقطعة صغيرة من الطعام، ليفاجأ الجميع بانفعاله وغضبه الشديد وضربها أمام الجميع.

صُدمت العروس وبكت، خاصة لتصوير الحضور لحظة ضربها دون سبب، لكن سرعان ما تدخلت الأم وصعدت على المسرح الخشبي وغادرت القاعة برفقة ابنتها.

وكشف مغردون أن الواقعة ليست في مصر، وإنما حدثت في المغرب، منتقدين رد فعل العريس ومشيدين بقرار أمها التي قررت إنهاء كل شئ والانصراف بابنتها من حفل الزفاف.















