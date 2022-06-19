عريس يحاول الاستعراض برقصة غريبة مع عروسته فكانت الكارثة(فيديو)

الأحد، 19-06-2022
09:35 ص
حاول عريس
استعراض مهارته في الرقص
أمام عروس
ته التي
كانت تجلس على كرسي أمامه، في بريطانيا، لكنه ركل
ها بقدمه في وجهها بشكل صادم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعروس
ين
في لندن يؤديان رقص
ة ضمن برنامج حفل زفافهما، لكن فجأة يفشل العريس
ويترك مستخدمي الإنترنت
في صدمة.
ويظهر في المقطع زوجان وهما يرقص
ان بعد تأدية عهود الزواج
في لندن، ومع ذلك، تسوء الأمور بشكل فظيع بعد أن قام العريس
بركل عروس
ه من غير قصد
أثناء الرقص
.
وكانت العروس
في الفيديو جالسة في منتصف حلبة الرقص
مرتدية
فستان زفافها الأبيض بينما كان العريس
يؤدي الرقص
ة من أجلها.
وبينما كان العريس
يحاول تمرير ساقه من فوق رأس العروس
، ضرب
وجهها دون قصد.
وبسبب محاولته الخاطئة، تقع العروس
من كرسيها، ويمكن رؤية
العريس
مسرعاً لمساعدتها.