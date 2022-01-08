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عريس يتخلص من حياته في المنوفية وسط صدمة الجميع

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السبت، 08-01-2022 10:45 ص

أنهى شاب حياته في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بتناوله قرصا لحفظ القمح السام «حبة الغلة»، وحاول الأهالي إنقاذ حياته لكنه فارق الحياة، وشيعت جنازته وسط حالة من الحزن بين الأهالي.
وقال عدد من الأهالي، إن الشاب يدعي "أ.و"، وتزوج قبل شهرين، مؤكدين أن الجميع في حالة صدمة بسبب ما أقدم عليه الشاب وتخلص من حياته.
كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، بوفاة شاب يدعي "ا.و" إثر تناوله قرصا لحفظ القمح «حبة الغلة»، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.
 

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