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عروس مصر الجديدة.. زوجها يطلب فسخ الزواج بعد ما فعلته معه في ليلة الدخلة

شبانة: «حسام البدري بيطلع لنا لسانه»

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عروس مصر الجديدة.. زوجها يطلب فسخ الزواج بعد ما فعلته معه في ليلة الدخلة

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الثلاثاء، 05-04-2022 11:05 ص

تقدم "يونس. ه" بدعوى فسخ عقد زواج من زوجته "شرين. م" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررًا طلبه "سابتني يوم الدُخلة وشربت خمرة".
يقول الزوج في دعواه: عقب انتهاء الفرح ذهبنا إلى منزل الزوجية، وحينها قامت بتغيير ملابسها كي تذهب لإحدى الأماكن الفاخرة لاستكمال سهرتها، ومع ذلك لم أنزعج فنحن في بداية حياتنا، لكني فوجئت بشربها الخمرة -سابتني وشربت خمرة-.
أضاف الزوج: زوجتي لا تريد القيام بأية أعمال منزلية، وترغب في السفر دائمًا "عايزة تروح المالديف"، ترغب في الخروج بشكل دائم وعدم الاكتراث بمهامها المنزلية، "طول عمري عايز اتجوز واحدة تهتم بشقتها وجوزها بس".
استكمل الزوج: تحملت تصرفات زوجتي، وكان لدي أمل في تغييرها في يوم من الأيام، لكن لم أجد أي تغير فهي لا ترغب في التخلص من تصرفاتها ورغبتها الدائمة في الخروج.
يختتم الزوج: يأست من زوجتي وشعرت بعدم القدرة على البقاء معها بعدما ربطت بقائها في المنزل بالذهاب إلى جزر المالديف، حينها رفضت وقررت الانفصال عنها، وإعطائها كل مستلزماتها، لكنها رفضت، فلجأ إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى فسخ عقد زواج، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها.
 

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