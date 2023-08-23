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عروس مصر الجديدة تطلب الخلع في شهر العسل: بتعالج من شهر بسبب اللي عمله

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ارشيفية
الأربعاء، 23-08-2023 12:24 م


تقدمت "ناني. م" 30 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيه خلع زوجها بعد مدة قصيرة من الزواج، مبررة طلبها "وقعني من عربية الجولف".
تروي الزوجة تفاصيل المقابلة الأولى مع زوجها قبل الزواج: "تقابلنا بالنادي خلال تمرينه بالجيم وبعد تكرر المقابلات وجدته محترمًا وملتزمًا ومن عائلة ميسورة مادياً، بعدها تولدت بيننا مشاعر عاطفية، جعلتني أتمسك بالزواج منه بعد شهرين فقط من الخطوبة".
تكمل "ناني" حديثها متأثرة بدموعها التي لا تتوقف: عشت حياة زوجية سعيدة بعد السفر للخارج لقضاء شهر العسل وخلال الأسبوع الأول من الزواج وجدته شخص حنون ويفعل كل شئ من أجلي حتى أشعر بالراحة النفسية والسعادة الزوجية.
تشكو الزوجة زوجها: "خلال التنزه في حديقة الجولف وهو يمارس هوايته المفضلة، وخلال تنقلنا بعربة الجولف اصطدمت السيارة بحجارة فقام بحماية نفسه فقط ولم يساعدني "وقعت من العربية وممسكش ايدي" بعدها تعرضت لسحجات بجسدي وكدمات جعلتني لا أتحرك من المنزل لمدة شهر كامل، ووقتها علمت بأنه لن يصبح سند لي في حياتي.
تختتم "ناني" حديثها": طلبت الطلاق من زوجي لكنه رفض وترك المنزل وفر هارباً إلى منزل أهله، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 63 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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