عروس سوهاج تذبح عريسها رفقة شقيقها لسبب صادم

الخميس، 13-04-2023
12:31 م
استعانت فتاة في إحدى قرى مركز جهينة بسوهاج
بشقيقها للتخلص من خطيبها الذي
عقد قرانه عليها، بسبب خلافات بينهما، قررا على إثرها إنهاء علاقتهما، وأثناء وجوده
ه داخل المنزل نشبت مشادة تطورت لمشاجرة أنهيا حياته على إثرها.
وحاول المتهمان بعد أن ذبحا الشاب وطعناه عدة طعنات بمختلف
أنحاء الجسم، إخفاء جريمتهما، حيث حملا جثته وألقياها في حقل زراعي بالقرب من أحد الكباري
لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما، لكن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف لغز العثور على الجثة.
وكشفت التحريات الأولية أن الشاب يبلغ من العمر 28 عامًا،
حيث عثر على جثته في إحدى القرى بمنطقة زراعية، مقتولًا بعدد كبير من الطعنات بالجسم،
وتم نقل الجثة للمشرحة.
وأوضحت التحريات الأولية أن خلافات نشبت بين الشاب وخطيبة
بعد عقد قرانهما، وقررا إنهاء علاقتهما، وأثناء وجوده بمنزلهما نشبت مشادة كلامية بينهما
تطورت لمشاجرة استعانت فيها الفتاة بشقيقها وقاما بذبحه وطعناه عدة طعنات بمختلف أنحاء
الجسم وحملا جثته وألقياها في حقل زراعي بالقرب من أحد الكباري لإبعاد الشبهة عنهما.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بسوهاج
، بلاغا
من الأهالي مفاده وجود جثة لشاب مقتول بأحد الحقول الزراعية بإحدى قرى مركز شرطة جهينة،
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب عمره 28 سنة مقتولًا بعدد كبير
من الطعنات بالجسم، وتم نقل الجثة للمشرحة.
وتمكن رجال مباحث جهينة من إلقاء القبض على المتهمين، وجارٍ
مناقشتهما للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.