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عروس سعودية تحظر زوجها من واتساب بعد أن اختلى بها والمحكمة تخلعه

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الإثنين، 28-02-2022 12:12 م

قضت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة السعودية، بخلع عريس من عروسه عقب مرور ثلاثة أشهر من عقد القران، وإعادة المهر والشبكة إليه، وذلك بعد تقدمه بدعوى قضائية.
وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن العريس أوضح في الدعوى أنه عقد قرانه على فتاة جامعية وقدم لها مهرًا 50 ألف ريال وشبكة، طقم ذهب، وتم الاتفاق على أن يكون الزفاف في وقت لاحق وقريب".
وأكد العريس في الدعوى أن "المشاكل أصبحت كثيرة بيننا وقامت العروس بعمل حظر لرقم جوالي (بلوك) وكذلك (حظر) على الواتساب، ولم أستطع التواصل معها بالاتصال الهاتفي أو الواتساب".
وأشار إلى أنه "تواصل مع والدها دون جدوى وعليه أطلب إلزامها للانقياد لبيت الزوجية أو أن تعيد لي مهري وشبكة الخطوبة"، فيما ردَّ والدها بأنه اختلى بابنته فترات طويلة، وجاء بتصرفات جعلته مكروهاً منها.
ونفى العريس صحة ما جاء به الأب، فيما قررت المحكمة بعد جلسة مواجهة بين الطرفين مخالعة العروسين، بعد تسلم العريس الشبكة والمهر عن طريق حوالة بنكية.
 

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