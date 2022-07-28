عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

الخميس، 28-07-2022
03:06 م
شهدت مدينة دمنهور
في
محافظة البحيرة ، واقعة حزينة تمثلت في وفاة عروس
بعد زفافها بـ5 أيام فقط.
الوفاة المفاجئة أصابت
الأهالي الذين حضروا زفاف الفتاة نرمين إسماعيل يوم الخميس الماضي بحالة من
الذهول، مؤكدين أنها لم تكن تعاني من أي أمراض.
وقال مقربون من
العروس
- التي توفيت بأزمة قلبية مفاجئة- إنها شعرت بألم مفاجئ في القلب، وتوفيت
بعد وصولها إلى المستشفى بدقائق، مؤكدين أنها كانت تعاني من آلام شديدة في القلب،
نتج عنها انسداد شديد في الشرايين ساهم في سرعة وفاتها بعد أيام قليلة من زواجها.
وتنبأت العروس
بموتها
قبل وفاتها، حيث قال مقربين منها: "حطت إيدها على قلبها وقالت حاسة إني هموت".
وظهرت حالة الحزن على
منصات التواصل الاجتماعي في محافظة البحيرة، وتنوعت الرسائل من أصدقاء عروس
البحيرة، ما بين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والحزن على فراقها، ودوّن آخرون
مواقف جمعتهم بالعروس
.
فيما لم يُثبت وجود
شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما جعل النيابة تأمر بدفن العروس
.