عروس تلقي بنفسها من الطابق التاسع والكشف عن السبب الصادم

الإثنين، 22-03-2021
11:37 ص
محمد فضل- متابعات
أقدمت عروس
على إنهاء حياتها بالانتحار
بعد أيام من زواجها، بسبب مكالمة من
حماة
ها لها.
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من
العمر 66 عاما ، قامت بإستفزاز زوجة ابنها المتزوجة منذ أسبوع واحد، و دفعتها
لإلقاء نفسها من شرفة المنزل في بريطانيا .
أوضحت تحقيقات الشرطة أن الشابة البالغة من العمر 26 عاما، كانت تتحدث إلى
حماة
ها في آخر لحظاتها قبل أن تنتحر و تلقي بنفسها من الدور التاسع.
أوضح الزوج أنهما نشب بينهما خلاف بسيط أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل، إلا
أنهما تصالحا قبل عودتهما بيوم، و لكن الزوج احتاج أن يحكي لوالدته عن الخلاف
ليستشيرها والتي بدورها قامت بتهديد الشابة عقب عودتهما بأنها ستدفعه للإنفصال
عنها في أقرب وقت لأنها تزعجه .
اصيبت الشابة بحالة من الحسرة و الألم و ألقت بنفسها من الشرفة، و استيقظ
الزوج على صوت سقوطها في الشارع .