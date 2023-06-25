



أقامت "سارة. م" 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها "بحس أنه في حلبة مصارعة.. حرفياً، وبفتكر فيلم محامي خلع أنه 64 حصان".

تقول "سارة"، تعرفت على زوجي، صاحب محل مكوجي، عن طريق زيارتي لمحله لتجهيز ملابس والدي، وبعد فترة التعارف تم الزواج سريعًا، وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

وأضافت الزوجة في دعواها، التي حملت رقم 1987 لسنة 2022، اكتشفت تصرفات زوجي الغريبة بعد الزواج،" تشوفه هادى وبسيط... وفي غرفة النوم مصارع في حلبة مصارعة"، فلديه رغبات جنسية مكبوتة، ويرغب في تلبية رغباته حتى على حساب تعبي، ولا ينظر لما يحدث لجسدي بعد الانتهاء من العلاقة.

تواصل الزوجة: "بعد يومين من الزواج نزلت المستشفى لوجود نزيف"، وبعدما اشتكيت إلى أهلي من سوء معاملته الزوجية، توعد بعدم تكراره ذلك، لكنه بدون شعور يكرر فعلته "بالضرب والإهانة والألفاظ الغير لائقة".

تختتم الزوجة: بعد بقائي شهور عديدة بمنزل أسرتي لم أجد مفر سوى رفع دعوى خلع ضد زوجي الذي لم يتوقف عن طبعه ويقوم بتهديدي بالزواج من أخرى دون طلاقي، وشعوري باستحالة المعيشة، لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل بها حتى الآن.