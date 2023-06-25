الأحد 25 يونيو 2023
توقيت مصر 19:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تصدم الجميع: "طليقي كان بيطلب مني حاجات مينفعش أقولها"

"طبخته وأكلت أجزاء منه".. أول ظهور لقاتلة طفلها بالشرقية (فيديو)

كم سيجارة تسبب الانسداد الرئوي بعد شربها؟

جعلتها تنسحب من البطولة.. بسنت حميدة تتلقى صدمة غير متوقعة في المغرب

جريمة وحشية.. يقتل شقيقه الأكبر وزوجته في الشارع ببولاق الدكرور

حكم قضائي جديد في قضية مرتضى منصور وأبوالمعاطي زكي

عروس تطلب الخلع بعد 15 يوم زواج : "64 حصان وبيعمل معايا حاجات غريبة"

بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر اليوم

الشرطة الأسترالية تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين

مصرية ذهبت لأداء الحج فشاهدت سعودي شبيه ابنها المتوفى (فيديو مؤثر)

عروس تطلب الخلع بعد 15 يوم زواج : "64 حصان وبيعمل معايا حاجات غريبة"

96
ارشيفية
الأحد، 25-06-2023 12:59 م

 

 

أقامت "سارة. م" 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها "بحس أنه في حلبة مصارعة.. حرفياً، وبفتكر فيلم محامي خلع أنه 64 حصان".

 

تقول "سارة"، تعرفت على زوجي، صاحب محل مكوجي، عن طريق زيارتي لمحله لتجهيز ملابس والدي، وبعد فترة التعارف تم الزواج سريعًا، وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

 

وأضافت الزوجة في دعواها، التي حملت رقم 1987 لسنة 2022، اكتشفت تصرفات زوجي الغريبة بعد الزواج،" تشوفه هادى وبسيط... وفي غرفة النوم مصارع في حلبة مصارعة"، فلديه رغبات جنسية مكبوتة، ويرغب في تلبية رغباته حتى على حساب تعبي، ولا ينظر لما يحدث لجسدي بعد الانتهاء من العلاقة.

 

تواصل الزوجة: "بعد يومين من الزواج نزلت المستشفى لوجود نزيف"، وبعدما اشتكيت إلى أهلي من سوء معاملته الزوجية، توعد بعدم تكراره ذلك، لكنه بدون شعور يكرر فعلته "بالضرب والإهانة والألفاظ الغير لائقة".

 

تختتم الزوجة: بعد بقائي شهور عديدة بمنزل أسرتي لم أجد مفر سوى رفع دعوى خلع ضد زوجي الذي لم يتوقف عن طبعه ويقوم بتهديدي بالزواج من أخرى دون طلاقي، وشعوري باستحالة المعيشة، لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل بها حتى الآن.

إقرأ ايضا

196-115201-bossi-secret-disagreement-father_700x400

فنانة شهيرة تصدم الجميع: "طليقي كان بيطلب مني حاجات مينفعش أقولها"

196-152217-first-appearance-killing-cooking-son_700x400

"طبخته وأكلت أجزاء منه".. أول ظهور لقاتلة طفلها بالشرقية (فيديو)

2022_4_25_14_58_50_567

كم سيجارة تسبب الانسداد الرئوي بعد شربها؟

أخبار متعلقة

images

عرض مشاهد جنسية لطلاب في مدرسة دولية بالتجمع الخامس.. ووزارة التعليم تُعلق

26-8-2019_10_27_16_GomhuriaOnline_1566808036

"زوجي مش فاضي للعلاقة الزوجية".. وفاء تطلب الخلع وتكشف تفاصيل صادمة