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عروس ترفع دعوى خلع ضد زوجها في شهر العسل والسبب صادم

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الإثنين، 28-02-2022 11:28 ص

أقامت زوجة دعوى خلع على زوجها أمام محكمة الأسرة، بعد أيام من انتهاء شهر العسل، مطالبة التفريق بينهما لاستحالة عيشهما المشترك لأسباب في مقدمتها الأصوات التي يصدرها زوجها وهو يأكل.
وبررت سوزان سبب الدعوى أن زوجها يخرج أصواتا غريبة أثناء الأكل، وهذا الأمر يجعلها لا تتمكن من الأكل معه وتشعر بالانزعاج.
وقالت أمام قاضي محكمة الأسرة إنها تزوجت منذ 48 يوما زواجا تقليديا، وأن زوجها يعمل محاسبا خارج مصر، وأنه خلال فترة الخطوبة كان دائما خارج مصر ولم تلتق به أبدا، فكانت تتحدث معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتي جاء قبل موعد زفافهما بـ4 أيام بسبب ظروف عمله بالخارج.
وأكدت أنها تحملت سفره أثناء فترة الخطوبة واكتفت بالتعرف عليه عبر الإنترنت.
وأضافت الزوجة أنها عقب زواجها بيوم لاحظت أن زوجها يخرج أصواتا أثناء تناوله الطعام وهذا الأمر يسبب ازعاجا شديدا لها، وعندما كانت تلفت انتباهه لذلك الأمر، كان يتهمها بالسخرية منه والتقليل من شأنه.
وتابعت الزوجة أنها أثناء تناول وجبة الغداء برفقة زوجها نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب اعتراضها على طريقة تناوله الطعام والصوت الذي يخرج من فمه أثناء تناوله الطعام.
وانتهت المشادة بطلب الزوجة الطلاق لكن الزوج رفض وسخر منها، مما أثار غضب الزوجة، التي توجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.
 

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