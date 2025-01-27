الإثنين 27 يناير 2025
توقيت مصر 03:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس ترفع دعوى خلع بعد أيام من زواجها: بيرجع من الشغل ينام

15 أمرًا.. توجيهات عاجلة من الرئيس للحكومة لتحسين حياة المواطنين

حماس تعلق على بيان مصر بشأن رفض التهجير.. ماذا قالت؟

16 قرشًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

طلب منها معاشرته.. من هو الشيخ الذي تسبب في تحول آلاء عبدالعزيز؟(فيديو)

تغيرت ملامحه.. الكشف عن مرض حميد الشاعري

مارسا الجنـ.ـس بجوار جثة الزوج على نفس السرير.. تفاصيل مدينة بدر الصادمة

جامعة الأزهر تكشف مفاجأة عن الهدف من تعريب العلوم الطبية

أنقذ مريض من الموت ثم سقط ميتًا.. تفاصيل وفاة طبيب القلب داخل المستشفى

أخ وأخيه.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل جريمة هزت المملكة

عروس ترفع دعوى خلع بعد أيام من زواجها: بيرجع من الشغل ينام

طلاق
ا
الإثنين، 27-01-2025 01:35 ص

 

 

لم تتخيل ابنة الـ 29 عامًا أن يكون الزواج الذي انتظرته بعد طول وقت هكذا، فقد شعرت بالوحدة منذ الأسبوع الأول من زواجها، بسبب انشغال زوجها وانغماسه في تفاصيل عمله دون الاهتمام بها.

 

تقول "سمر" التي رفعت دعوى خلع ضد زوجها بعد أن رفض تطليقها: "من بعد أسبوع من زواجنا، بدأ يركز في شغله وينسى مراته وبيته، وكان بيرجع متعبًا وينا".

 

بيرجع من الشغل عشان ينام

 

أوضحت الزوجة في دعواها: "زوجي مشغول جدًا بعمله لدرجة أنه يهمل حياتنا الزوجية تمامًا، وكلما حاولت التحدث معه يغلق الغرفة ويطفئ الإضاءة ليذهب للنوم، وكأنني خادمة في البيت".

 

وأضافت "سمر": "من أول يوم زواج وهو مركز في شغله، بيرجع تعبان وينام، لا يهتم بي ولا بالمنزل، كنت أشعر أنني أعيش بمفردي، شعرت بالملل من تكرار هذه الأفعال يوميًا ولاحظت أنه لا يسأل عني حتى من خلال مكالمة هاتفية".

 

وتابعت الزوجة أنها حاولت التحدث مع زوجها عن الأمر عدة مرات، لكنه كان دائمًا يبرر ذلك بضغط العمل ومسؤولياته، وينتهي الحديث بينهما بالشجار، "كل واحد فينا بينام في غرفة منفردة".

 

وأضافت أنها تزوجت لكي تكون شريكة حياة، وليس مجرد شخص موجود في البيت. حاولت أن تتحمل وتصبر على أمل أن يتغير الأمر، لكن مع مرور الوقت شعرت بالحزن والوحدة.

 

وأشارت إلى أنها طلبت الطلاق لكنه رفض بشدة، مما دفعها إلى التوجه إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حيث رفعت دعوى خلع برقم 538 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها بعد.

إقرأ ايضا

263472

15 أمرًا.. توجيهات عاجلة من الرئيس للحكومة لتحسين حياة المواطنين

Capture

طلب منها معاشرته.. من هو الشيخ الذي تسبب في تحول آلاء عبدالعزيز؟(فيديو)

133-233357-hameed-elshaery-basma-wahba_700x400

تغيرت ملامحه.. الكشف عن مرض حميد الشاعري

أخبار متعلقة

6392484991732186014

بعد حب 6 سنوات.. "نيرة" عروس ترفع دعوى خلع: اكتشفت الصدمة "ليلة الدخلة"

ح

"مش راجل".. علياء تطلب الخلع من زوجها وتكشف السبب الصادم

اا

عروس تطلب الطلاق في أول يوم زواج لسبب صادم

hq720

ممرضة ترفع دعوى خلع بسبب ما حدث أثناء "وقت دافئ" مع زوجها

2022-03-08_06-19-28_383798-441x320

عروس ترفع دعوى خلع: ما فعله عريسها بعد 7 أيام من الزواج صادم

Capture

زوجة في دعوى خلع: الأفلام الإباحـ.ـية دمرتنا