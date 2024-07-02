الأربعاء 03 يوليه 2024
توقيت مصر 04:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طرق بسيطة وغير مكلفة لتزيين المنزل

مطرب مهرجانات شهير يعلن الاعتزال: نفسي احذف الأغاني وربنا يسامحني

"لبيان عذريتها".. محامي فتاة عين شمس يطالب بعرضها على الطب الشرعي

فيديو متداول.. الدفاع الجوي يسقط هدفاً اقترب من الحدود المصرية

أول قرار رسمي بترحيل 4 سوريين من مصر

"عذاب القبر".. مستشار الرئيس ينفي صحة منشور أثار الجدل عن قطع الكهرباء

شاهد.. رونالدو ينهار من البكاء بعد إهدار ركلة جزاء

رد صادم من مفيدة شيحة على رقصها داخل مسجد

شاهد.. موت الفجأة يحصد لاعب داخل الملعب

عروس تثير الجدل بترك عريسا ورقصها مع تامر حسني

عروس تثير الجدل بترك عريسها ورقصها مع تامر حسني

Capture
ا
الثلاثاء، 02-07-2024 02:39 ص


أحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف كبير في دولة تونس مؤخرا، شهد تجيهزات ضخمة وحضور كبير من الأهل والنجوم في تونس.

 

وخلال الحفل، أخذت العروس هاتفها المحمول والتقطت مقطع فيديو على طريقة السيلفي، وهي ترقص مع تامر حسني، وتركت العريس في البداية.

 

وما كان من تامر حسني، إلا أن قام باحتضان العريس والرقص مع العروس على أغنية هدلعني، وسط تفاعل الحضور معهما.

 

 

حفلات تامر حسني

من جهة أخرى، روج الحساب الرسمي لمسرح بنش مارك على موقع إنستجرام ، لأحدث حفلات الفنان تامر حسني  المقرر إقامتها ضمن جولة حفلات المملكة العربية السعودية والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية يوم ٨ أغسطس القادم.

 

ونشر البوستر الدعائي للحفل مع تعليق جاء فيه: “ عايزين نولع الدنيا والليلة نفرح كلنا مع الفنان تامر حسني على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.. يوم ٨ أغسطس”.

 


إقرأ ايضا

Capture

مطرب مهرجانات شهير يعلن الاعتزال: نفسي احذف الأغاني وربنا يسامحني

images

"لبيان عذريتها".. محامي فتاة عين شمس يطالب بعرضها على الطب الشرعي

ب

فيديو متداول.. الدفاع الجوي يسقط هدفاً اقترب من الحدود المصرية

أخبار متعلقة

download (1)

أول ظهور للعريس الذي سحل عروسته ويكشف سبب ما فعله