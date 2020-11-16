الإثنين 16 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيروس كورونا يهاجم مسئول جديد بالأهلي

مجددا.. رئيس الوزراء البريطاني يدخل الحجر الصحي

إصابة جديدة بكورونا في الأهلي.. تعرف عليه

أبو هشيمة يكشف عن سر نجاحه ورأيه في الزواج من ياسمين صبري

مليون دولار و 900 ألف ثمن " حمامة " زاجلة لهذا السبب

الأهلى يضع برنامج مكثف لتجهيز محمد هاني للقمة

عروس السنطة تخون عريسها«ليلة الدُخلة» مع عشيقها (تفاصيل صادمة)

فيديو فاضح لنجم سعودي وفتاة يهز المملكة والسلطات تتحرك

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

أهم مباريات تصفيات أمم أفريقيا بالمواعيد

ADS
 

عروس السنطة تخون عريسها«ليلة الدُخلة» مع عشيقها (تفاصيل صادمة)

Capture
أرشيفية
 
الإثنين، 16-11-2020 10:53 ص المصريون

أقدمت عروس على خيانة عريسها في "ليلة الدخلة" أثناء التجهيز لحفل الزفاف ووجودها في الكوافير، مع عشيقها والهرب معه، في واقعة صادمة أحدثت ضجة وفضيحة كبيرة للأهل والأقارب.
وفي التفاصيل، فقد اهتزت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، على وقع الفضيحة بعد أن أقدمت عروس على الهرب من الكوافير ليلة دخلتها برفقة عشيقها إلى القاهرة.
وعرضت العروس أسرتها وعريسها لحرج شديد لما قامت به ليلة دخلتها، وحررت الأسرة محضراً لإثبات الواقعة بمركز شرطة السنطة ، بحسب وسائل إعلام مصرية .
وكانت الفتاة قد توجهت للكوافير استعدادا لحفل زفافها، وبعد مرور ساعات قليلة اكتشفت أسرتها هروبها برفقة شاب إلى القاهرة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصدر أمنى مسئول أن الفتاة قامت بتصوير فيديوهات لها على برنامج الفيديوهات القصيرة “تيك توك” وتمكنت أسرتها من تحديد مكان تواجدها بالقاهرة.
 

إقرأ ايضا

أبو هشيمة و ياسمين صبري

أبو هشيمة يكشف عن سر نجاحه ورأيه في الزواج من ياسمين صبري

ت

فيديو فاضح لنجم سعودي وفتاة يهز المملكة والسلطات تتحرك

1730467

خطأ طبي في العملية.. تركي آل الشيخ يصدم الجميع: لن أعيش طويلًا

أخبار متعلقة

320202315394784491149

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

1020202294432240526497

أول صور.. أم تقتل ابنها بعد ضبطها مع عشيقها

8202020203743491704215

تهز مطروح.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه والسبب صادم