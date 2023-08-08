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عروس البحيرة.. بعد خطبة عامين اكتشف أن زوجته رجل في ليلة الدخلة (تفاصيل صادمة)

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عروس
الثلاثاء، 08-08-2023 11:09 ص


تعرض شاب لصدمة كبيرة ليلة الدخلة، حينما فوجئ بأن زوجته التي قام بخطوبتها قبل عامين وتزوجها "طلعت راجل".

ووفقًا لصدى البلد، قال الشاب، أنه تقدم للزواج من فتاة في عام 2018، من إحدى القرى بمحافظة البحيرة، واستمرت الخطوبة لمدة عامين حتى عام 2020.

وأوضح الشاب أنه حين دخل بزوجته منزل الزوجية وجد أنها تحمل صفات الذكر والأنثى معا، فقام بالاتصال بأهلها في حينها، وأخبرهم الشاب في بداية الأمر أنه اكتشف أن زوجته تجمع بين الصفات الذكورية والأنثوية.

وأضاف الزوج، أن أسرة زوجته أخبروه بأنه طبيعي وأن الزوجة تحتاج لعملية جراحية، موضحًا أنه حينما ذهب بها إلى الطبيب أخبره أنه لن يستطيع إصباغ الصفات الأنثوية كاملة عليها، فعاد الزوج الشاب إلى أسرتها وطلب منهم الانفصال بشكل ودي، لكنهم رفضوا ذلك ورفعوا قضية في المحكمة للحصول على قائمة المنقولات كاملة، فضلا عن قضايا نفقة.
وقال الشاب أنه اكتشف أن زوجته كانت تحمل اسم شاب حتى تمام 9 سنوات، وحينها قامت أسرتها بتغييره في الأوراق، نظرا لأن هرمونات الأنوثة كانت طاغية على الذكورة لديها.

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