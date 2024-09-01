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عروس الإسماعيلية: الكوافيرة تسبب في انفصالي عن عريسي يوم زفافي

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الأحد، 01-09-2024 12:50 م


روت عروس الإسماعيلية تفاصيل تساقط شعرها بعدما وضعت كوافيرة مادة مجهولة على رأسها داخل كوافير بالمحافظة.
وقالت العروس، إنها توجهت إلى الكوافير في ليلة حفل زواجها، وتفاجأت بمصففة الشعر وضعت مادة مجهولة على رأسها، وتابعت:" شعرت بنار في رأسي، وقلت لها حطيتي أيه على شعري فقالت لي هذه مادة للشعر وسيستمر وضعها لمدة ساعة".
ولفتت إلى أنها سارعت بالخروج من الكوافير، وظلت تصرخ وتبكي، فيما وقفت الكوافيرة مكانها ولم تحاول معرفة ما يحدث لها أو مساعدتها.
وأوضحت أن عريسها أخذها وتوجها إلى منزل أهلها، وقام أقاربها بغسل شعرها وتفاجأت بسقوطه، وأضافت:" عريسي عندما رأى شعري تساقط تركني وغادر"، وأردفت:"سابني وقال مش عايزك".
وطالبت الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة الكوافيرة.


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