عروستي طلعت حامل من خالها!.. القصة الكاملة لصدمة عريس الجيزة

الأربعاء، 20-07-2022
11:39 ص
بعد
حالة الفرح والنشوة التي عاشها العريس " محمد 28 عامًا"، سعادة بزوجته
الحسناء، دخل في صدمة بعد 3 أشهر من زواجه عندما اكتشف العريس الطامة الكبرى:
"مراتي حامل في الشهر التاسع".
القصة
كاملة
في
محافظة الجيزة وقبل ثلاث أشهر، قرر "محمد" توديع حياة العزوبية، بعدما وقع
اختياره على إحدى فتيات المنطقة "م" التي تصغره بنحو 5 أعوام، بعدما رشحتها
له إحدى أقاربه أثنت على دماثة خلقها ونقاء قلبها وأنها جديرة بأن تحمل اسمه وترعى
شؤون المنزل وتربية الأطفال لاحقا.
لم
يتردد "محمد" في التقدم لخطبة "م" مستندا إلى وصلة الشكر والإشادة
بسلوكياتها، وحظي بموافقة أسرتها نظرا لسيرته العطرة، وعُقد قران الزوجين، في حفل زفاف
وسط حضور الأهل والأحباب، وانتقلا إلى عش الزوجية،.
بعد
الزواج بـ3 أشهر شعرت العروس بحالة إعياء شديدة فاضطرت الزوجة إلى الذهاب للطبيب رفقة
زوجها رغم اعتراضها على الذهاب معه لكنه أصر للإطمئنان عليها، بعد أن أجرى الطبيب الكشف
الطبي عليها زف بشارة إلى الزوج انفرجت معها أساريره "مبروك المدام حامل".
ما
إن سمع الزوج كلمات الطبيب طار من الفرح لكن بعد سماع باقي الحديث وقعت طامة على رأس
الزوج "كلها أيام وتولد"، وقف الزوج غير مستوعب الحديث فلم يمر على زواجهما
سوى 3 أشهر فقط.
اصطحب
الرجل زوجته وحاول معرفة الحقيقة، إلا أنها لم تتفوه بكلمة، فاستدعى العريس أسرة زوجته
ليساعدوه على فك طلاسم تلك القصة التي عصفت بأحلامه، وبعد حضورهم أفصحت الفتاة عما
تخفيه في نفسها وأخبرتهم بأن خالها هو والد ذلك الطفل بعد أن أقام علاقة غير شرعية
معها قبل زواجها بـ6 أشهر، وأنها عجزت عن إخبار أسرتها خوفا منهم.
"خالو
السبب" كلمتان كانتا كفيلتين بإشعال ثورة غضب عارمة داخل أحشاء الزوج بل والأهل
لتتهم الفتاة شقيق والدتها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات حتى حملت منه سفاحا قبل
6 شهور من زواجها "كنت فاكرة الموضوع هيعدي".
بلاغ
تلقاه مأمور مركز كرداسة
من أسرة العروس تتهم فيه الخال بالاعتداء الجنسي عليها ليوجه
العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر
بفحص البلاغ.
تحرك
سريع من الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة
، بدت معه الصورة واضحة، تبين صحة البلاغ
فتمكن الرائد عبد الرحيم الرفاعي والنقيب محمود ربيع معاوني المباحث من ضبط المشكو
في حقه الذي أقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة "ساعة شيطان".
تحرر
المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة
للتحقيق.