عرض سخي من تركيا لدولة عربية من أجل تحقيق هذا الأمر فقط

الأربعاء، 16-12-2020
06:09 م
الطيب حسين
قدمت تركيا
اليوم الأربعاء عرضًا سخيًا للعراق في مواجهته لحزب العمال
الكردستاني.
وأعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد أنقرة التام لمساعدة العراق
في مكافحة مسلحي "حزب العمال
الكردستاني" (التركي) في الأراضي العراق
ية.
وقال تشاووش أوغلو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء في أنقرة مع نظيره العراق
ي، فؤاد حسين: "ندافع دوما عن وحدة الأراضي العراق
ية، كما ننتظر تطهير كافة الأراضي العراق
ية من المجموعات الإرهابية".
وأشار الوزير إلى أن تركيا
من خلال عملياتها في العراق
تمكنت من تحييد 800 مسلح لتنظيم "حزب العمال
الكردستاني"، مشددا على ضرورة تطهير قضاء سنجار العراق
ي من عناصر التنظيم.
ونفى تشاووش أوغلو الاتهامات الموجهة إلى تركيا
بمهاجمة الأكراد في العراق
، قائلا إن "حزب العمال
" لا يمثل الأكراد، بل هو عدو لهم، وأعرب عن استعداد أنقرة لتقديم شتى أنواع الدعم إلى العراق
لاجتثاث "هذا الحزب" من أراضيه.
وأعلن الوزير التركي عن عزمه زيارة العراق
لـ"تعميق روابط التعاون" بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية العراق
ي أنه ناقش مع نظيره التركي تطبيق الاتفاقية المبرمة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق
لتطبيع الوضع في سنجار والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة العودة لاتفاق عام 2009 لدخول العراق
يين إلى تركيا
من دون تأشيرة.
ووصل حسين أنقرة تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء العراق
ي، مصطفى الكاظمي، إلى تركيا
يوم غد الخميس.
ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن اندلاع اشتباكات بين قوات "البيشمركة" الكردية في إقليم كردستان العراق
و"وحدات حماية الشعب" الكردية (السورية) عند الحدود بين الإقليم وسوريا.