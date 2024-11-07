"عرض ابنته للمساكنة".. قرار قضائي ضد المحامي هاني سامح

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة قضية المحامي "هاني سامح" المعروف إعلاميًا بـ"محامي المساكنة"؛ على خلفية تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها، للمحكمة الأقتصادية للأختصاص.

وكانت قررت جهات التحقيق المختصة، تحديد جلسة 5 نوفمبر القادم لنظر أولى جلسات محاكمة المحامي هاني سامح، بسبب تصريحاته حول المساكنة على أحد القنوات الفضائية.

كان قد تقدم محامي ببلاغ ضد "هاني سامح"، بتهم التحريض المواطنين على عدم الانقياد للقوانين وانتحال صفة محامي بالنقض على غير الحقيقة.

وطالب البلاغ التحقيق والتحريات الأمنية حول القصد الجنائي من تلك التصريحات المسيئة لكافة المؤسسات ولجموع الشعب المصري، واتخاذ أوامر قضائية بالقبض على محامي المساكنة ومنعه من السفر تمهيدا لمحاكمته على مجموع الاتهامات الموجهة له.