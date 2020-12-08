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عرض أوروبي كبير لنجم الزمالك برفقة محمد الشناوي

محمد الشناوي
عرض أوروبي كبير لنجم الزمالك برفقة محمد الشناوي
 
الثلاثاء، 08-12-2020 09:08 ص المصريون
كشف الإعلامي سيف زاهر عن تلقي مصطفى محمد مهاجم الزمالك عرضا أوروبيا كبيرا برفقة محمد الشناوي حارس الأهلي ، مؤكدا أن العرضين من نفس الدوري الأوروبي لكن من فرق مختلفة.

وأكد الإعلامي سيف زاهر تلقي محمد الشناوي - حارس الأهلي - عرضا ضخما من إحدى الفرق الأوروبية للرحيل عن النادي الأهلي .

وحتى الآن لا يُعرف موقف الأهلي والشناوي بشكل رسمي لكنه قبلها بأيام كان قد أعلن موقفه من الرحيل بوضوح .

و رد محمد الشناوي - حارس الأهلي - على الأنباء التي نشرتها بعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حول طلبه الرحيل خارج مصر للانضمام لأي فريق في الدوري الإنجليزي أو الاسكتلندي.

وظهر الشناوي في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب ليناقشه في هذا الأمر.

وقال "أديب" لـ "الشناوي" : لو بكرة جبتلك عرض من ليفربول الإنجليزي .. هترحل عن الأهلي؟.

و رد الشناوي قائلا: أنا مستمر مع النادي الأهلي وغرضي المشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية لأن هدفنا تحقيق إنجاز في البطولة ، ولن أرحل من النادي الأهلي إلا عن طريق النادي الأهلي.
 

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