عرض ألماني لشراء نجم النادي الأهلي مقابل 6 ملايين يورو

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قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهل، تلقي عرض من الدوري الألماني خلال الساعات الماضية للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.



وقال عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«أحد أندية القمة في الدوري الألماني طلب بعرض رسمي للنادي الأهلي لشراء اليو ديانج ، الأهلي طلب نهائيا 6 مليون بورو».