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عراقيون يستخرجون جثامين ضحايا كورونا ..و السبب

الثلاثاء، 15-09-2020 02:31 م إيمان هاني

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو، لاستخراج بعض الأسر العراقية لجثامين ضحايا كورونا لإعادة دفنهم في مقابر عائلية بعد سماح السلطات.
ومنعت السلطات العراقية على مدى أشهر، دَفن موتى وباء كوفيد-19، في مقابر تختارها عائلاتهم خوفاً من استمرار تفشي المرض في أماكن يرتادها زوار ،طبقًا لشبكة "يورونيوز".
 وأنشأت في منطقة صحراوية "مقبرة كورونا" يقوم متطوعون يرتدون ستراتٍ واقية بدفن ضحايا هذا الوباء فيها في ظل إجراءات مشددة بينها الدفن على عمق خمسة أمتار.
ولا يسمح سوى لشخص واحد من عائلة المتوفي بحضور المراسم السريعة للجنازة والدفن التي تجري غالبا عند منتصف الليل.
وبعد إعلان السلطات العراقية في السابع من سبتمبر، السماح بدفن الذين أودى كوفيد-19 بحياتهم في مقابر من اختيار عائلاتهم، توجهت مئات العائلات الخميس إلى "مقبرة كورونا" الواقعة قرب مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة.
 وقد أحضروا معهم مجارفهم وسلال منسوجة لحمل الرمل عند نبش قبور ذويهم، وتوابيت خشبية جديدة لنقل الجثامين لمقبرة أخرى.
وتعالت خلال ساعات الصباح أصوات النحيب وصلاة الحداد التي اختلط معها ضربات المعاول.

شاهد الفيديو..

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