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عراف يفاجئ إعلامي شهير بنهايته المروعة والأخير يبكي على الهواء

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نيشان
 
الخميس، 22-10-2020 03:21 م محمد فضل

صدم العراف اللبناني المعروف ميشال حايك، الإعلامي «نيشان»، بتوقع نهاية الأخير، الذي ظهر عليه الارتباك على الهواء مباشرة.
ودعا حايك، نيشان خلال استضافته على شاشة قناة الجديد، ليلة أمس الأربعاء، إلى ترك ما أسماه “فكرة الانتحار والتخلي عن سلاح يمتلكه”.
وتوجّه حايك إلى نيشان قائلاً: “رأيت فكرة خطيرة عليك أن تخرجها من تفكيرك. هناك إشارة أوحت لي بأنك لا تستطيع أن تخرج هذه الفكرة من رأسك، وما أخاف منه كلمة انتحار، لا أعلم ما إذا كان بجانبك مسدس، وحاولت أن تقدم على فعل ما في حياتك”.
وأضاف: “من ردّك عن هذا الفعل المرة الأولى والدتك، وإلا لما كنت اليوم في المكان الذي أنت فيه”، ودعا حايك نيشان إلى “طرد هذه الأفكار من رأسه، لأن هناك صفحة بيضاء وحياة جديدة”، وقال: “اترك ما يسمى بفكرة الانتحار وتخلّ عن السلاح الذي تملكه”.
وبدت حالة الارتباك واضحة على نيشان، لا سيّما بعد سؤال حايك له، ما إذا كان بجانبه مسدس منذ أسبوع أو أسبوعين، فاعترف "نيشان" بتملكه مسدس "فرد"، وحاول الخروج من المأزق وهو يحاول التماسك من البكاء، وقال: “يبقى توقعًا”، لكن هذا التوقع وضع نيشان في حالة ارتباك شديد أمام المشاهدين.
 

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