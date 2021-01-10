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عرافة تتنبأ لفنانة شهيرة بنفس نهاية سوزان تميم .. والأخيرة تفضحها بمعلومة صادمة
عرافة تتنبأ لفنانة شهيرة بنفس نهاية سوزان تميم .. والأخيرة تفضحها بمعلومة صادمة
الأحد، 10-01-2021
09:06 ص
المصريون
شنت فنانة شهيرة هجوما شرسا على عرافة من نفس بلدها متهمة إياها باتهامات قاسية.
وقالت الفنانة اللبنانية "قمر" في تصريحات تلفزيونية إن العرافة ليلى عبد اللطيف تتنبأ وفق من يدفع لها المال ، مضيفة: إذا دفعت لها المال سوف تتنبأ لك بنبوءة جيدة وإذا لم تدفع فسوف تقول إنك ستموت أو تمرض.
وأضافت: هي تنبأت لي بنهاية تشبه نهاية المطربة الراحلة سوزان تميم وقبل ذلك ناس عرفوني عليها ودخلتني في شغلات وحصلت مني على أموال ثم اختفت.
فيما نفت ليلى عبد اللطيف بيان رسمي هذه الاتهامات مهددة بمقاضات قمر في حال لم تقدم دليلا على ما تقول.
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المصريون
almesryoon
قمر اللبنانية
ليلي عبد اللطيف
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