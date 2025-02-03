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عدنان يلجأ للمحكمة لتطليق زوجته الخائنة: لما واجهتها قالتلي مجرد تسلية

الإثنين، 03-02-2025 12:38 م

 

تقدم "عدنان. ع"، 32 سنة، صاحب محل بيع قطع غيار، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها طلاق زوجته، بعد اكتشافه خيانتها له، وتغير تصرفاتها وتجاهلها الرد على الاتصالات الهاتفية في وجوده، "مبتردش على حبيبها وهي معايا".

يروي "عدنان" تفاصيل الواقعة قائلاً: "بدأت أشك في تصرفات زوجتي حينما بدأت في الإمساك بهاتفها لفترات طويلة، وتجنب الرد على المكالمات أمامي كي لا ألاحظ شئ.

يواصل الزوج: في يوم كنت أمسك بهاتف زوجتي بالصدفة، ولاحظت أن محادثات الواتساب جميعها محذوفة، وهنا إزداد شكي بها.

أضاف الزوج: "قررت مراجعة محادثاتها باستخدام بعض البرامج، وكانت الصدمة حينما عثرت على رسائل بينها وبين شخص غريب، "فيها كلام ماينفعش يتقال بين واحدة متجوزة وواحد غير جوزها"، موضحًا أنه لم يستطع رؤية ما حدث وأنها قامت بخداعة لفترة طويلة.

أكد: حاولت مواجهة زوجتي بالحقيقة، لكنها أنكرت في البداية، قبل أن تعترف لاحقًا بأنها كانت تتحدث مع شخص آخر "لمجرد التسلية"، وهو ما لم يستطع تقبله، مؤكدًا: "الخيانة مش بس فعل، الكلمة والاهتمام بشخص تاني برضه خيانة".

يختتم عندنا: لا أستطيع مسامحة زوجتي، وقررت إنهاء علاقتنا، وتوجهت إلى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى الطلاق وحملت رقم 911 لسنة 2024، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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