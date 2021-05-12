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عجل بثلاثة أعين.. طبيبة بيطرية: أغرب ما رأيته على الإطلاق

عجل بثلاثة أعين..
عجل بثلاثة أعين..
Native
الأربعاء، 12-05-2021 04:28 م فتحي مجدي
شهدت ويلز، ولادة عجل غريب بثلاثة عيون، في حادث وصفته طبيبة بيطرية بأنه غير مسبوق.

قالت مالان هيوز، التي تعمل في شمال ويلز، إنها كانت تختبر السل في مزرعة في جوينيد عندما رصدت بقرة صغيرة تعاني من تشوه غريب.


وكان العجل البالغ من العمر أربعة أشهر يتمتع بصحة جيدة، ولكن لديه عين ثالثة كاملة بالجفون والرموش.

أضافت هيوز إنها معتادة على رؤية "كل أنواع الأشياء"، بما في ذلك "الحيوانات المولودة برأسين"، لكنها اعترفت بأنها "لم تر أبدًا أي شيء" مثل العجل. وأخبرت الطبيبة البريطانية موقع (NorthWalesLive)، أن العين الزائدة كانت "رطبة" و "تبدو جيدة" ولكن يبدو أنها تحتوي على "نوع من مواد التشحيم" يتم تكوينها منها.

قالت الطبيبة البيطرية: "يميل الأطباء البيطريون إلى رؤية كل أنواع الأشياء - الحملان والحيوانات المولودة برأسين - لكنني لم أر شيئًا كهذا من قبل".

وأضافت: "من الخارج تبدو العين الزائدة بشكل جيد. لها جفون ورموش، وهي رطبة أيضًا، وكأن هناك نوعًا من مادة التزليق التي يتم إفرازها".

ومضت هيوز لتقول إن العجل لا يتصرف "بشكل مختلف" عن أي عجل ذي عينين و"من المستحيل معرفة" ما إذا كان يستطيع الرؤية خلف العين. وتابعت: "من المستحيل معرفة ما إذا كان هناك شيء يدور خلف العين"،

وأشارت إلى أنه "لا يختلف عن أي عجل آخر". واستدركت: "كممارسة بيطرية، سوف نتعامل معها بالتأكيد بنفس الرعاية التي نقدمها لكل حيوان".

وبعد أن نشرت صورة للعجل على شاشة ذكية معتقد أن "عددًا قليلاً فقط" من متابعيا سيكونون مهتمين بالأمر،

قالت الطبيبة البيطرية إنها اضطرت منذ ذلك الحين إلى إغلاق هاتفها بسبب عدد الرسائل التي تصلها من أشخاص من جميع أنحاء العالم.

أضافت: "التقطت بعض الصور للعجل وواصلت عملي. في ذلك المساء، قمت بنشرها على تويتر معتقدة أن عددًا قليلاً فقط من المتابعين المنتظمين سيكونون مهتمين. لقد اضطررت منذ ذلك الحين إلى إيقاف تشغيل هاتفي بسبب عدد الرسائل التي تصلني".
 

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