عبير صبري: أرفض التلامس وندمانة على خلع الحجاب وممكن أرجع له قريبًا





كشفت الفنانة عبير صبري عن شعورها بالندم بسبب خلعها الحجاب بعد ارتدائه لفترة من الزمن، مؤكدة أنها من الممكن أن تعود له خلال الفترة المقبلة.

وفي معرض ردها على أسئلة مذيعة برنامج "حبر سري" أسما إبراهيم والذي يبث على قناة "القاهرة والناس"، قالت عبير إنها ضد المشاهد الحميمة والتلامس في الفن حتى قبل الزواج، وفيما إذا كان الفن حرامًا، قالت إنها لا تعتقد ذلك لأنه جمال وخيال وإبداع، لكنها أكدت أنها قررت عدم الخوض بتلك المشاهد خاصة بعد خلعها الحجاب.

وحول الحسد وتوجهها إلى المشايخ "المشعوذين" أكدت "صبري" رفضها لتلك الفترة رغم أن "نجمها خفيف" لكنها ستلجأ إلى الله.

وفيما يتعلق بالأمومة قالت صبري إن عدم الإنجاب كذلك نعمة من الله، كاشفة أنها فكرت سابقًا بتجميد البويضات لكنها شعرت بالخوف والتردد.

وأضافت أنها فكرت بتبنّي طفل لتعتني به ويساندها، لكن المحيطين بها حذروها من خوض التجربة.

ونفت عبير الشائعات المتداولة حول خضوعها لعمليات تجميل، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك أن ملامحها لم تتغير منذ كان عمرها 17 سنة.

وعن الخيانة الزوجية، أكدت عبير أنها تثق بزوجها بشكل مطلق، وأنه لا يوجد لديه أي سبب حتى يقوم بخيانتها، رافضة فكرة بأن تكون الزوجة الثانية في حياة أي رجل.

ووصفت "صبري" علاقتها بزوجها "بالجميلة جدًا" لأن نسبة التفاهم بينهما أصبحت عالية، وكلما ازدادت سنوات الزوج زاد الحب، وقدرتهما على تجاوز الأخطاء معًا.

وأكدت أنها تمتلك حرية اختيار الأدوار، وتأخذ رأي زوجها فقط في العمل، حيث أنه لا يقرر طبيعة أدوارها وأنه متحمس للفن.

وتحدثت الفنانة عبير صبري عن خلاف بسيط وسوء تفاهم بينها وبين الفنانة غادة عبدالرزاق دفعها لحظرها على "السوشال ميديا" رغم أنها تحترمها كفنانة وتقدرها، مستذكرة العديد من الأعمال التي جمعتهما معًا.

وقالت عبير إن الخلافات في الوسط الفني موجودة، وإن الغيرة شيء طبيعي وموجود في كل المهن وهذه الصفة عند النساء والرجال.

وبخصوص الهجوم الذي تتعرض له الممثلة ريهام حجاج، أكدت "صبري" أنه مقصود ومدبر، مشددة على أن "ريهام" فنانة جميلة وموهوبة وكل ما يقال عنها غير صحيح.

ونفت "عبير" تأييدها لقرار الفنان هاني شاكر بوقف مطربين المهرجانات، مؤكدة أنها كانت ضد منعهم.