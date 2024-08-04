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عبير تطلب الطلاق: اتجوز بنت خالته واحنا في شهر العسل

الأحد، 04-08-2024 01:34 م


تشهد أروقة محكمة الأسرة، تبادل الاتهامات بين الأزواج والزوجات، ويحاول كل طرف الانتصار واسترداد حقوقه، حسبما يريد، لنرى ونسمع العديد من القضايا والتفاصيل والحكايات الغريبة؛ بسبب الخلافات الزوجية الطاحنة، التي وصلت للوقوف داخل أقسام الشرطة، واللجوء للعنف الجسدي وتبادل الضرب في أحيان أخرى.

 

 

 

 

وقفت عبير متشحة بالسواد، وبنبرات حزينة أخذت تتوسل إلى قاضي محكمة الأسرة بالهرم أن يحكم لها بالطلاق، وعندما سألها القاضي عن شكواها والأسباب التي دفعتها إلى أن تطلب هدم بيتها والقضاء على مستقبلها، ردت قائلة إن زوجها كسر فرحتها في شهر العسل.

 

وبعينين دامعتين قالت عبير: لقد كسر فرحتي ثاني أسبوع زواج، وخلال قضاء شهر العسل فوجئت بأنه متزوج من أخرى.

 

انكسرت فرحة عبير ولم تمر 15 يومًا على زواجها إلى أن فوجئت بزواجه من ابنة خالته، خلال استخراجها بطاقة الرقم القومي، حيث أثبت القيد العائلي أن الزوج متزوج.

 

وقع الخبر على عبير كالصاعقة، وتوجهت وهي تبكي لا تعلم ماذا تفعل، ولكن كل ما تعرفه أنها لن تعيش معه مرة أخرى، حيث توجهت إلى محكمة الأسرة بالهرم وهناك طلبت التفرقة بينها وبين زوجها، بعد أن اكتشفت زواجه عليها من ابنة خالته.

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