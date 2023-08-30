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عبلة كامل تفاجئ صلاح وتنصحه بشأن صفقة اتحاد جدة.. ماذا قالت؟

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عبلة كامل ومحمد صلاح
الأربعاء، 30-08-2023 06:53 م


علقت الفنانة عبلة كامل على صورة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأخيرة داخل المتحف البريطاني وهو أمام التماثيل الفرعونية المصرية. 

وعلقت عبلة كامل -بحسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- على صورة محمد صلاح، قائلة: «انا بحبك زى ابني رساله مني خليك في ليفربول انت مشرفنا والله»، وتبعتها بتعليق آخر قائلة: «بلاش الاتحاد ي ابو صلاح دي خطوه الاعتزال احنا مستنيين منك اكتر من كده»، وذلك في إشارة منها إلى عرض نادي اتحاد جدة السعودي.
وأثيرت حالة من الجدل حول الفنانة عبلة كامل، قبل عدة أيام، بعد تداول صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اختفائها لفترة عن الساحة الفنية. 
وظهرت عبلة كامل، في الصورة مع امرأة غير معروفة، وهي ترتدي جلباب أسود، يشبه ملابسها في مسلسلها الشهير سلسال الدم، الذي كان أخر أعمالها، قبل الابتعاد عن الوسط الفني. 
ولم توضح الصورة، إن كانت التقطت لـ عبلة كامل، بتاريخ حديث أم لا، حيث بدت الصورة غامضة ولم تجب عن التكهنات على السوشيال ميديا.

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