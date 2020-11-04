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عبد المنعم سعيد: ولاية "فلوريدا" ستكون حاسمة في الإنتخابات الأمريكية

الدكتور عبد المنعم سعيد
عبد المنعم السعيد
 
الأربعاء، 04-11-2020 01:00 ص المصريون ـ متابعات
قال د.عبد المنعم سعيد، المُفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، في إطار التغطية الخاصة التي يُقدمها البرنامج حول الإنتخابات الأمريكية، إن الولايات المتحدة ا تعيش الآن "حالة اختبار"، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية هو حادث فارق للولايات المتحدة، وللعالم كله.
وأضاف "سعيد" لبرنامج "يحدث في مصر"، أن بعض التعقيبات التي جاءت ممن هم من أصول أفريقية في الولايات المتحدة، تقول بأن الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير بعيدًا عن العنف، ولكن من خلال صندوق الاقتراع.
ولفت د.عبد المنعم سعيد، إلي أن الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، وزوجته، يدعمان بايدن بقوة، وأنهما قوة كبيرة للمرشح الديمقراطي جو بايدن، لأنهما لازال لديهما نفوذًا سياسيًا، وقال إنه بالرغم من أن استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم بايدن بفارق 1% عن ترامب، إلا أن ولاية فلوريدا ستكون حاسمة.
 

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