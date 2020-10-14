عبد الله رشدي يثير الجدل مجدداً والسبب!!

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عبد الله رشدي
عبد الله رشدي
 
الأربعاء، 14-10-2020 06:12 م المصريون
اثار الشيخ عبد الله رشدي الجدل مرة أخرى بعد تعقيبه على حادث فتاة المعادي التي كانت تسير على قدميها واقتربت منها سيارة بها شباب وقاموا بالتحرش بها لفظيا والتصقت حقيبتها بالسيارة مما أدى إلي سحلها ولاقت مصرعها بعد ذلك . وعقب الشيخ عبد الله رشدي على هذا الحادث بأسلوب استفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ارجع ما حدث لنشر أعمال العنف في الفن والأعمال الدرامية؛ وأكد على أن الفتيات في امريكا عندما يتعرضون للتحرش لا يتم معاقبة المتحرش نهائيا. وكتب عبد الله رشدي على صفحته على تويتر "‏حادثة ‎#فتاة_المعادي..جريمةٌ بحقٍّ وفِعلَةٌ شنعاء توضح ما وصلنا إليه من تَرَدٍّ خُلُقيٍّ وتنذر بسوء عاقبة نشر أعمال العنف في الفَنِّ" وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي #عبد_الله_رشدي_متحرش وتصدر هذا الهاشتاج البحث في تويتر اليوم.
 

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