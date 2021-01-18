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عبد الله النجار: زواج التجربة إهانة للرجل والمرأة والمجتمع والإسلام

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عبد الله النجار: زواج التجربة إهانة للرجل والمرأة والمجتمع والإسلام
 
الإثنين، 18-01-2021 08:58 م الطيب حسين

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما أثير حول زواج التجربة إهانة لمؤسسة الزواج وإهانة للرجل وللمرأة وللمجتمع وللإسلام.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن إطلاق هذا المسمى العفن اجتماعيًا وفقهيًا ونفسيًا، يعطي إيحاء للشباب والبنات والمراهقين بإمكانية عقد زواج التجربة لفترة معينة، وهو مسمى خادع يجر النفوس لمستنقع قبيح ويهدم مؤسسة الزواج ويصفها بوصف لا يصح أن يصدر من شخص حتى لو غير مؤمن بفكرة الزواج.

وتابع، أن الزواج أساس الأسرة، والأسرة هي التي توحد الناس وتحافظ على هوية المجتمع، فالزواج يقوم على مودة ورحمة وهذا لا يوثق في عقد ببنود، والله سبحانه وتعالى أوصى الرجل أن يبذل ما في وسعه للحفاظ على زوجته وأسرته وأولاده، وأن يحسن معاشرتها، وأن تقوم المرأة بالرد على ذلك بحسن المعاملة.
 

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