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"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي
 
الأحد، 01-11-2020 12:39 ص المصريون ـ متابعات
قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الجامعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، أن كل الجامعات حملت المناهج على منصات التعلم الإلكتروني لأنها اكتسبت خبرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن الغلق في التعليم يضر أكثر مما يفيد، مؤكدا أنه لا يميل لفكرة الإغلاق التام للدراسة، ولن تتعطل الحياة مرة أخرى كما حدث في مارس.
وأكد أن مصر تسيطر على الموقف بشأن أزمة كورونا، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تعلن أن الإصابات بكورونا محدودة جدا.
وأردف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا : «لا زلنا في بواقي المرحلة الأولى والزيادة في أعداد الإصابات غير مقلقة، مؤكدا مستعدين للتعامل مع أي زيادة في الإصابات».
واستطرد: «الناس مبتعملش حاجة تستاهل عليها كرم ربنا بعد التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية ولازم الناس تعمل اللي عليها ولا تتهاون وتاخد إجراءتها الاحترازية»، مشيرا إلى أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضروري وتابع : «إحنا مش هنمشي ورا كل واحد عشان نخليه يلتزم بالإجراءات».
واختتم مداخلته، بأنه سيتم إجراء التجارب على المتطوعين باللقاح المصري ضد فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن التجارب الأولية كانت مبشرة جدا.
 

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