عبدالمنعم فؤاد: الأزهر يتبرأ من هذا الرجل بسبب فتاويه الشاذه

هاجمَ الدكتور عبد المنعم فؤاد، الأستاذ بجامعة الأزهر والمشرف على الرواق الأزهري، أحد أساتذة جامعة الأزهر، بسبب أفكاره وآرائه وفتاويه الشاذة، حسب وصفه.



وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك": "إننا نبرأ إلى الله تعالى، من فتواه وضلاله، وأنا على يقين بأن الأزهر جامعًا وجامعةً وطلابًا وأساتذةً، يعترفون ويشهدون أمام الله، عز وجل، ثم أمام المجتمع بأنهم لا يقرون بما يعلنه هذا الذي يختبئ خلف يافطة (أستاذ بجامعة الأزهر)، من فكر وآراء وفتاوى شاذة، وأن فكره منحرف، ويُحسب عليه لا على الأزهر -كما أعلن ذلك مجمع البحوث الإسلامية منذ سنوات.

وأعلن الأستاذ بجامعة الأزهر صدور كتاب قريبًا للرد على كل هذه الآراء والفتاوى الشادة، قائلاً: "والآن نسطر كتابًا سيظهر قريبًا بمشيئة الله تعالى، نتعقب فيه آراءه الشاذة وأفكاره الغريبة التي يلفظها الشرع الحنيف والسادة العلماء، ويرد عليها بالحجج الناصعة والبراهين الساطعة".

واختتم فؤاد منشوره قائلاً: "ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مَن يميع شرع الله، وينتصر للباطل وأهله باسم التزوير، والذي يُقال عنه كذبًا وبهتانًا (التنوير)".