الإثنين، 05-10-2020
11:09 ص
إيمان هاني
أكد عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أنه يتوقع الإعلان
عن إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض، قائلًا: "إذا عطس رئيس أمريكا
العالم كله هيصاب بالأنفلونزا".
وأضاف "سعيد"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج
"من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي
" ،قائلا : "هبوط أسواق
المال الأمريكية كان طبيعيًا بداية من المناظرة التي شهدت خروجًا كبيرًا عن النص".
وتابع: "من المنتظر أن تعود هذه الأسواق إلى الانتعاش
مع استعادة الرئيس الأمريكي لصحته ربما بداية من الغد خاصة وأن حالة الرئيس حتى الآن
لم تستدعي دخوله إلى العناية المركزة".
وفي تصريحات سابقة وصف سعيد تأثير إصابة الرئيس الامريكي
ترامب
بفيروس " كورونا " على مسار الانتخابات الرئاسية الامريكية بأنها مفاجاة
"أكتوبر"، كاشفًا أن طبيعة الانتخابات دائمًا ما تحمل في طياتها مفاجئات
في شهر أكتوبر الذي يسبق شهر " نوفمبر" وهو موعد الاستحقاق الانتخابي.