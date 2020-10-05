الإثنين 05 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

تخفيض رسوم التصالح لـ 40% بشرط

زوجة تطلب الخلع بسبب ياسمين صبري.. والفنانة تعلق

سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء

تطوير العشوائيات: الرئيس قال اسعدوا الناس

عبدالمنعم سعيد: "لو عطس ترامب أصيب العالم بالأنفلونزا"

أول تعليق من "العتال" على إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

عاجل وسار من وزيرة التضامن لأبناء أسر تكافل وكرامة

محمد إبراهيم يخبر "المقاصة" بوجهته المقبلة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح إخواني علي الهواء

عبدالمنعم سعيد: "لو عطس ترامب أصيب العالم بالأنفلونزا"

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 05-10-2020 11:09 ص إيمان هاني

أكد عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أنه يتوقع الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض، قائلًا: "إذا عطس رئيس أمريكا العالم كله هيصاب بالأنفلونزا".

وأضاف "سعيد"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" ،قائلا : "هبوط أسواق المال الأمريكية كان طبيعيًا بداية من المناظرة التي شهدت خروجًا كبيرًا عن النص".

وتابع: "من المنتظر أن تعود هذه الأسواق إلى الانتعاش مع استعادة الرئيس الأمريكي لصحته ربما بداية من الغد خاصة وأن حالة الرئيس حتى الآن لم تستدعي دخوله إلى العناية المركزة".

وفي تصريحات سابقة وصف سعيد تأثير إصابة الرئيس الامريكي ترامب بفيروس " كورونا " على مسار الانتخابات الرئاسية الامريكية بأنها مفاجاة "أكتوبر"، كاشفًا أن طبيعة الانتخابات دائمًا ما تحمل في طياتها مفاجئات في شهر أكتوبر الذي يسبق شهر " نوفمبر" وهو موعد الاستحقاق الانتخابي.
 

إقرأ ايضا

الرئيس السيسي

تطوير العشوائيات: الرئيس قال اسعدوا الناس

الفنان جمال يوسف

سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء

الإخواني الهارب عبدالله الشريف

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح إخواني علي الهواء

أخبار متعلقة

الرئيس السيسي

تطوير العشوائيات: الرئيس قال اسعدوا الناس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مكالمة مع الرئيس الأمريكي ترامب تكشف وضعه الصحي

00

قصة «الحقيبة النووية» التي ترافق «ترامب» طوال الوقت

Trump-5

مصدر بالبيت الأبيض: الـ 48 ساعة القادمة «حرجة» لترامب

Trump-5

«تويتر» يعاقب المغردين الذي يتمنون الموت لـ «ترامب»

ارشيفية

إصابة ترامب و زوجته بفيروس " كورونا "