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عبدالله رشدي يعلن دعمه للفنانة داليا إبراهيم

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عبدالله رشدي
الأحد، 20-09-2020 07:37 م محمد فضل
أعلن الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة نفسية سابقًا، دعمه للفنانة المعتزلة مؤخرًا داليا إبراهيم، في قرارها بارتداء الحجاب، داعيًا لها بالثبات.
وكتب "رشدي" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" ندعم الفنانة #داليا_إبراهيم في قرارها ارتداءَ الحجابِ، ونسأل الله لها الثبات، فطاعة الله ميراثها الجنة، ونسأل الله لكل بناتِنا ونسائنا أن يردَّهنَّ إليه مرداً جميلاً".
وتابع :"ونسأل الله الصلاح والقبول والإخلاص في السرِّ والعلن، فليس المهمُ زخارفَ الدنيا وإنما المهم هو ثواب الآخرة".
وظهرت الفنانة داليا إبراهيم، أمس داخل أحد الكافيهات مرتدية الحجاب، بعد فترة قصيرة من إعلانها اعتزال التمثيل.


 

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