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عبدالله رشدي: هذا مصير أي فتاة مسلمة تتزوج من شخص غير مسلم
عبدالله رشدي: هذا مصير أي فتاة مسلمة تتزوج من شخص غير مسلم
الخميس، 29-04-2021
07:14 ص
أحمد عادل شعبان
أوضح الداعية عبدالله رشدي رأيه في مسألة زواج المسلمة من غير المسلم بعد إثارة بعض المشاهير لهذه القضية.
وقال في تغريدة عبر تويتر: زواج المسلمة بغير مسلمٍ زنا، ومن تفعله فلم تتزوج وإنما عاشرت رجلاً في الحرام، ونصوص القرآن في ذلك صريحة بعدم الزواج من غير مؤمن.
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مصر
المصريون
عبدالله رشدى
زواج المسلمة بغير المسلم
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