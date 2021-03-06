عبدالرحمن بن مساعد يثير قلق السعوديين بتغريدات غامضة

ربّي إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين



لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين



لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونّن من الخاسرين



يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث



ربّي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار



لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيءٍ قدير