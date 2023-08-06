"عايش لوحده ومش متزوج".. شاب يثير الجدل بشرائه "فوط صحية"





نشر أحد مستخدمي منصة تبادل الفيديوهات القصيرة "تيك توك" ويدعى يوسف إسماعيل، وهو طبيب يعمل في مجال الموسيقى، مقطع فيديو يتحدث فيه عن شرائه للفوط الصحية، رغم أنه يعيش بمفرده بالمنزل، مما أثار جدلا واسعا بين متابعيه.

وقال يوسف إبراهيم عبر مقطع الفيديو: "أنا بشتري فوط صحية وأنا عايش لوحدي في البيت"، موضحا: "خليني أقول إن الكلام في الدورة الشهرية، وفي الفوط الصحية مش عيب ومش مقرف، ومش كل الهبل اللي إحنا اتربينا عليه ده وإحنا صغيرين".

وتابع: "أنا لسة فاكر لما أهل بيتي كانوا بيبعتوني أجيبلهم فوط صحية كانوا بيتكسفوا يقولولي، وكانوا بيكتبولي في ورقة عشان عيب أطلبها من الراجل بلساني على طول، والصيدلي وهو بيديني الفوط الصحية كان لازم يلفها كويس في كيس أسود عشان متبانش".

وأشار إلى أن الحديث في أمور الدورة الشهرية تعد بمثابة وصمة عار بالنسبة للكثيرين بمجتمعنا، وذلك ما يسبب حرج كبير ومضايقات بالنسبة للفتاة.

وتابع يوسف، أن ما جعله يشتري الفوط الصحية بالرغم من أنه يعيش بمفرده بالمنزل، إنه بحكم عمله وامتلاكه لاستوديو تصوير، تأتي له فتيات وسيدات، وفي بعض الأحيان تكون الفتاة غير مستعدة لمجئ الدورة الشهرية، حيث يمكنها أن تأتي قبل الموعد المعتاد لها، وذلك لعدة أسباب خاصة بالفتاة، فعند مجيئها تسبب حرجا كبيرا للفتاة وتضعها في موقف صعب.

وأضاف يوسف: "عشان كدة جبت فوط صحية وحطتها في حمام الضيوف، عشان لو بنت اتعرضت للموقف المحرج ده تلحق نفسها، ومتتحطش في أي موقف صعب".

وتابع: "جربت اعمل كدة مرة وبالفعل لقيت الفوط بتنقص وعرفت إن التجربة نفعت وفرحت جدا، وبقت عادة بالنسبالي إني اشتري أول كل شهر وأنا بجيب طلبات البيت".

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