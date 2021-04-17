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«عايزة راجل يومين بس»..نسرين أمين: «حلم حياتي اتجوز زواج الويك إند»

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نسرين
 
السبت، 17-04-2021 11:53 ص المصريون
صدمت الفنانة نسرين أمين، الجميع برأيها في الزواج الذي يسمى بـ"زواج الويك إند"، مؤكدة أنه حلم حياتها بأن تعيش مع رجل يومين فقط في الأسبوع.
وردت "أمين" خلال حلولها ضيفه على الإعلامي "أحمد سالم"، ببرنامج لحظات جريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن إمكانية زواجها زواج ما يمسي "ويك إند"، والذي تكون فيه الزوجة مع زوجها لمدة يوم أو اثنين فقط في الأسبوع، قائله: "حلو جدا ولذيذ أوي، ودا حلم حياتي من وأنا صغيرة".
وأضافت: "كتير أوي بنات صغيرين حلم حياتهم أنهم يتزوجوا طيار"، مضيفه: "كل حاجه حلوه في زواج الويك إند، وصحي جدا ومفيد".
 

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