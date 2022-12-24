عايرته فذبحها وخرج لصلاة الفجر.. جريمة تهز القليوبية

أنهى حياة زوجته حيث ذبحها من رقبتها على إثر مشاجرة نشبت بينهما في القليوبية

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل، تبلغ 38 سنة، على يد زوجها، مبيض محارة، 39 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبحها من رقبتها حتى فارقت الحياة



وأكد الجيران أنهم سمعوا أصوات مشاجرة في المنزل وصراخا واستغاثة تفيد بتعرض الزوجة لل قتل قبل صلاة الفجر وبعدها توقف الصراخ

وأشاروا إلى أنهم شاهدوا الزوج بعد دقائق من المشاجرة يخرج من العقار ويتوجه لصلاة الفجر ما دفعهم لإبلاغ قوات الأمن

