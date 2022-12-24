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عايرته فذبحها وخرج لصلاة الفجر.. جريمة تهز القليوبية

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جريمه
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السبت، 24-12-2022 09:24 م نسمه عبد الوهاب

 أنهى حياة زوجته حيث ذبحها من رقبتها على إثر مشاجرة نشبت بينهما في القليوبية 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل، تبلغ 38 سنة، على يد زوجها، مبيض محارة، 39 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبحها من رقبتها حتى فارقت الحياة
وأكد الجيران أنهم سمعوا أصوات مشاجرة في المنزل وصراخا واستغاثة تفيد بتعرض الزوجة للقتل قبل صلاة الفجر وبعدها توقف الصراخ
وأشاروا إلى أنهم شاهدوا الزوج بعد دقائق من المشاجرة يخرج من العقار ويتوجه لصلاة الفجر ما دفعهم لإبلاغ قوات الأمن
وألقت الشرطة القبض على المتهم الذي اعترف بقتل زوجته ، وقال إنه ترك بلدته في صعيد مصر وانتقل لمحافظة القليوبية، بحثا عن عمل ولكن لظروفه المادية الصعبة كانت الخلافات دائما ما تنشب بينه وبين زوجته، حتى فوجئ بتطاولها عليه ومعايرته بفقره ما جعله يشعر بالغضب وقتلها
 

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