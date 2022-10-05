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عامل سوبر ماركت شهير بأرض الجولف يهتك عرض طبيبة وكاميرا مراقبة توثق الجريمة

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ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 05-10-2022 09:26 ص
تعرضت طبيبة للتحرش الجنسي وهتك العرض داخل سوبر ماركت شهير بأرض الجولف في القاهرة، على يد أحد العاملين في المحل.

وحسب تحقيقات النيابة، قام العامل بملامسة أجزاء حساسة من الطبيبة ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت واقتادت العامل لقسم الشرطة.

من جانبها أحال المحامي الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية المتهم إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بطبيبه في سوبرماركت شهير بأرض الجولف.

جاء بأمر الإحالة بأن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استطالت يده أماكن حساسة من جسم الطبيبة.

فيما أكدت التحريات بأنه حال تواجد المجني عليها بالسوبر ماركت الشهير محل عمل المتهم لشراء متطلباتها قام بملامسة أماكن حساسة  وثبت بمطالعة المقطع المصور بإداة المراقبة بمحل الواقعة صحة قيام المتهم بالواقعة.
 

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