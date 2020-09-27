عالم بريطاني يحذر من موجة ثالثة لفيروس كورونا

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الأحد، 27-09-2020 04:06 م فتحي مجدي



حذر مستشار علمي للحكومة البريطانية الأحد من أن عمليات الإغلاق الجارية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "تؤجل المشكلة"، وقال إن الموجة الثالثة في العام المقبل "ممكنة تمامًا".

ورفض مارك وولهاوس، عضو في المجموعة العلمية البريطانية لمكافحة الأنفلونزا الوبائية (SPI-M)، الإغلاق الأخير في المملكة المتحدة باعتباره يحاول "الاستمرار في ذلك لمدة ستة أشهر أخرى" على أمل غامض أن يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمر الثلاثاء الماضي بإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وطالب بالعمل من المنازل كلما أمكن ذلك في محاولة لمواجهة الموجة الثانية سريعة الانتشار من مرض كوفيد-19.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "يجب أن أقول إن معظم الأشخاص الذين تحدثت إليهم والذين شاركوا في تطوير اللقاح يعتقدون أنه قد يكون لدينا لقاح في غضون ستة أشهر، ولكن من المشكوك فيه أننا سنكون قادرين على طرحه على نطاق واسع بحلول ذلك الوقت". 

وحذر وولهاوس من أن الموجة الثانية تدمر أوروبا: "لذلك أخشى أن نكون في وضع صعب لعدة أشهر قادمة". كما حذر من أن النمذجة تشير إلى أن الموجة الثالثة "ممكنة تمامًا".

وقال: "هذا مجرد عرض توضيحي آخر بأن الإغلاق لا يحل المشكلة، بل يؤجلها. لهذا السبب نحن بحاجة إلى نوع من سلاح الفرسان في الأفق، أو بدلاً من ذلك، إذا اعتقدنا أن اللقاح لن يكون متاحًا في غضون ستة أشهر أو 12 شهرًا أو عامين أو متى كان ذلك ممكنًا، فنحن بحاجة إلى بدائل".

 

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