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عاشرها بالقوة.. ضجة في الكويت بعد هتك عرض مصرية على يد مواطن

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نايلة حسن
Native
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الثلاثاء، 31-05-2022 10:04 ص

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بسبب كشف سيدة مصرية تعرضها للاعتداء بالضرب وهتك العرض بالقوة على يد مواطن كويتي.
وتصدر هاشتاج "حق نايلة حسن" الترند للمطالبة بحقها وتطبيق العدالة على المتهم الذي انتحل صفة نجل نائب برلماني.
وتقدمت السيدة المصرية نايلة حسن بشكوى للشرطة، تفيد بتعرضها للخطف والاعتداء على يد مواطن واغتصابها وإصابتها بإصابات ظاهرين.
ونشرت السيدة – وهي مطلقة مقيمة بالكويت- صورًا لها تظهر ما تعرضت له من إصابات.
من جانبه أمر وكيل النائب العام في الكويت بضبط وإحضار مواطن بعد اتهامه باختطاف المصرية نايلة حسن والاعتداء على شرفها بالقوة .

وقالت المجني عليها في شكواها إن المتهم استدرجها إلى بر السالمي بالحيلة واعتدى عليها.

وقالت في منشور لها إن المتهم ادعى انها أرادت سرقته واعتدى عليها بالضرب ، مضيفة: الطب الشرعي تحفظ على ملابسي ، والشرطة تحفظت عليّ حتى لا أغير ملابسي أو أستحم.

وتبين من التحقيقات الأولية لجهات التحقيق الكويتية أن المتهم من أرباب السوابق في قضايا تعاطي الممنوعات والسرقة والنهب وسبق أن انتحل صفة نجل عضو بمجلس الأمة الكويتي .
وقالت دلال المسلم - الناشطة الكويتية في مجال حقوق المرأة - في تغريدة عبر تويتر: نائلة حسن ابو شادي مصرية مقيمة في الكويت مطلقة تعرضت للضرب و (الاعتداء)  و الخطف من شخص كويتي و قضيتها بمخفر الواحة و تريد العدالة و الحماية ولا تريد الزواج من (المعتدي ).

وأضافت: احيي البنت المصرية اللي تعرضت (لاعتداء) من كويتي و ما سكتت بل تريد للعالم ان يعرف اسم المجرم و حيثيات الواقعة ! تعرضت للضرب و الخطف و (الاعتداء)  من شخص اسمه عبدالعزيز سعود الضبيعي الحريجي و منتحل صفة ابن نائب.
 

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