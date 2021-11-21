الأحد 21 نوفمبر 2021
توقيت مصر 10:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عُري وإلحاد.. رهف القنون تثير الجدل بفيديو صادم

دروجبا: أبوتريكة ظُلم.. إنه زين الدين زيدان الأفريقي

وفاة اثنين من العمال أثناء تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

طقس اليوم.. خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات

«فتحت عنيها».. تطورات إيجابية في حالة سهير البابلي

«عاشرني بطريقة محرمة».. زوجة تفصل رأس زوجها عن جسده في إمبابة

فودافون تكشف آخر مستجدات مشاجرة موظفيها مع أحد عملائها

أول صورة لـ بيج رامي مع زوجته الثانية

فنانة عربية شهيرة تثير صدمة بمشاهد جريئة للغاية في فيلم فرنسي (فيديو)

مشجع سعودي لنادي الهلال يجلد زوجته كلما خسر الفريق

ADS
 

«عاشرني بطريقة محرمة».. زوجة تفصل رأس زوجها عن جسده في إمبابة

202104180316301630
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 21-11-2021 09:26 ص

شهدت منطقة إمبابة، جريمة قتل مروعة ، حيث اقدمت سيدة على قتل زوجها ، وإلقاء جثته في صناديق القمامة بعد فصل رأسه عن جسده .
وكانت تلقت الجهات الأمنية في إمبابة ، بلاغاً بعثور أحد الاهالي على جثة رجل مفصول الرأس عن الجسد في صندوق قمامة.
على الفور انتقلت قوات الأمن ، وتم التعرف على الضحية وأسمه وبالتحقيق مع أسرته أقر ابن المجني عليه ، بأنه عقب عودته إلى المنزل، طلبت منه والدته، مساعدتها في إلقاء بعض المخلفات، وجهزتها أمام باب الشقة، وتبين له أن ما كان بداخل الكيس، جثمان والده.
وبمواجهة الزوجة ، اعترفت بارتكاب الجريمة ، مؤكده أن سوء معاملة زوجها لها على مدار عدة سنوات دفعتها لاتخاذ قرار بإنهاء حياته والتخلص منه ، مُشيرة إلى أنه كان مدمن على المخدرات والمنشطات ما دفعه لمعاشرتها بطريقة محرمة رفضتها عدة مرات فما كان منه إلا أن يعتدي عليها بالضرب المبرح لإجبارها على الاستجابة له حتى قررت التخلص منه بقتله، واستغلت نوم أطفالها وزوجها وقامت بذبحه وفصل رأسه عن جسده .
 

إقرأ ايضا

21-08-21-223258225

عُري وإلحاد.. رهف القنون تثير الجدل بفيديو صادم

images

وفاة اثنين من العمال أثناء تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

7472652

طقس اليوم.. خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات

أخبار متعلقة

202

ماذا قالت زوجة ضحية جريمة الإسماعيلية في أول لقاء تليفزيوني؟

download

يقطع رأسه أمه ويحرق جثتها والسبب صادم

6945549131635782940

ماذا قالت والدة «سفاح الإسماعيلية» عن اغتصابها من قِبل ضحية ابنها؟

987-2-645x350

زوجة ضحية الإسماعيلية: كان رايح يجيب عيش.. وهذا ما حدث