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عارية تمامًا في رمضان.. فنانة شهيرة تثير ضجة بمشهد خلع ملابسها بالكامل

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الثلاثاء، 12-04-2022 12:34 م

ردت الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله الرد على الانتقادات التي تعرضت له مؤخرًا، بعد مشهد خلعها الملابس في الحلقة السابعة من المسلسل الكويتي من شارع الهرم إلى.
ونشرت ليلى عبدالله فيديو ردت من خلاله على تصدرها الترند وإثارتها للجدل بسبب المشهد قائلة: "أحسن شيء يسويه الفنان إذا صار اسمه ترند ان يبعد شوي ويشوف الأمور من بعيد ويتعلم منها ويتعلم من كل مدح وانتقاد ويسامح كل تجريح"
واستكملت: "أنا أدري أن الكل منتظر ردي فردي هو كل ولد وبنت يعانون من مرض البوليميا وغيرها من الأمراض التي تأكل بجسم الإنسان ما هو اللي يأكل أتمنى معركتكم تكون أسهل"
وانهت حديثها كاتبة: "واتمنى صوتي يكون وصل لكل الاشخاص الذين حولكم ويتفهموكم ويساعدوكم في النهاية اما الباقين فلكم مني كل محبة وتقدير واحترام"
ويُشار إلى أن منصة شاهد الالكترونية قد حذفت المشهد بعد بعد حالة الجدل بسبب المشهد الذي ظهرت فيه شخصية لبنى التي تجسدها الفنانة ليلى عبدالله وهي تتخلى عن ملابسها بالكامل لقياس وزنها بسبب خوفها من زيادته.

 

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