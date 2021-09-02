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عارضة أزياء خليجية شهيرة تتخطى الحدود وتظهر عارية بدون ملابس داخلية

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باربي نجد
Native
الخميس، 02-09-2021 11:00 ص

أثارت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل باربي نجد Barbie G ، الجدل وحالة غضب بسبب استمرار استعراض جسدها أمام الجمهور، لكنها تخطت الحدود هذه المرة حسب تعبير البعض بنشر صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بطريقة مبالغ فيها ودون ارتداء ملابس داخلية.
ويبدو أن باربي نجد تحاول دائماً إثارة الجدل بمنشوراتها، فنشرت صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية، وذلك عبر صفحتها الخاصة.
كما ظهرت باربي، وهي جالسة في حوض الإستحمام، وتغطي صدرها بيديها.
يذكر أن العديد من النجمات العالميات والعربيات نشرنَ في الآونة الأخيرة صور لهن أثناء تواجدهن داخل حوض الإستحمام، منهن النجمة العالمية ديمي لوفاتو، عارضة الأزياء العالمية من أصل سعودي مودل روز والفنانة شمس الكويتية، وهو ما يقابل الانتقادات والهجوم من قبل الجمهور، لكنهن لا يبالين بالانتقادات.

 

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