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عارضة أزياء تطلب الزواج من فنان كويتي ففاجأها برده«فيديو»

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فنان كويتي
 
الإثنين، 12-10-2020 03:48 م محمد فضل- متابعات

طلبت عارضة أزياء الزواج من المطرب الكويتي خالد الملا، لتحصل على الجنسية الكويتية، وذلك خلال لقاء معه.
وأظهر فيديو تداوله رواد موقع “تويتر” العارضة وهي تقول لخالد الملا: “أريد الزواج منك ولا أطمع في مالك أو أي شئ، أريد الجنسية فقط بعد 5 سنوات”.
ورد الفنان الكويتي عليها مازحا: “الجنسية بعد 3 سنوات فقط وللبيض بعد 5 سنوات”.
وكانت محكمة الاستئناف في الكويت، قضت الخميس الماضي، بحبس “الملا” سنتين، و1000 دينار لوقف النفاذ مع تعهد بحسن سير وسلوك لسنتين في قضية الإساءة إلى القضاء”.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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