عارضة أزياء تطلب الزواج من فنان كويتي ففاجأها برده«فيديو»

الإثنين، 12-10-2020
03:48 م
محمد فضل- متابعات
طلب
ت عارضة أزياء
الزواج
من المطرب الكويتي خالد الملا، لتحصل على الجنسية
الكويتية، وذلك خلال لقاء معه.
وأظهر فيديو تداوله رواد موقع “تويتر” العارضة وهي تقول لخالد الملا: “أريد
الزواج
منك ولا أطمع في مالك أو أي شئ، أريد الجنسية فقط بعد 5 سنوات”.
ورد الفنان الكويتي عليها مازحا: “الجنسية بعد 3 سنوات فقط وللبيض بعد 5
سنوات”.
وكانت محكمة الاستئناف في الكويت، قضت الخميس الماضي، بحبس “الملا” سنتين،
و1000 دينار لوقف النفاذ مع تعهد بحسن سير وسلوك لسنتين في قضية الإساءة إلى
القضاء”.
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