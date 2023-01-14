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عاد من عمله مبكرًا فضبط زوجته في أحضان عشيقها.. قتلاه واستكملا ممارسة الجنس

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 14-01-2023 11:59 ص

كشف بلاغ بخصوص اختفاء زوج عن تفاصيل جريمة مروعة، تقف وراءها زوجة الضحية وعشيقها، حيث قتلا الزوج ومارسا الرذيلة بجوار جثته.
وبدأت القضية، ببلاغ تلقته أجهزة الأمن في محافظة الجيزة من ربة منزل يفيد اختفاء ابنها، 32 سنة، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال زوجته وعدد من شهود عيان من جيران المجني عليه.
وأكدت الزوجة، خلال التحقيقات الأولية وجود خلافات بينها وبين زوجها قبل يومين من اختفائه بسبب (مصاريف البيت)، مؤكدة أنه غادر المنزل عقب ذلك ولم يعد.
في المقابل، كشفت التحريات عن تفاصيل مروعة، حيث تبين ارتباط زوجة المجني عليه بعلاقة غير شرعية مع شاب تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بعدما ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة، حيث قاما بكتم أنفاس المجني عليه واستكملا علاقتهما المحرمة بجوار جثته قبل التخلص منها في ترعة أطفيح.
وقالت الزوجة خلال التحقيقات "خنقته بعد عودته فجأة من عمله وشاهدنا في وضع مخل" وتم التخلص من الجثة بإلقائها في إحدى الترع.
وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، وقام ضباط مباحث أطفيح في حضور جهات التحقيق باصطحابهما إلى غرفة المجني عليه مكان وقوع الحادث لإجراء معاينة تمثيلية للجريمة.
 

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