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عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح بمكالمة هاتفية.. ماذا قالت؟

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السبت، 14-05-2022 03:49 م
كتبت هند - ابنة الفنان سعيد صالح - منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت من خلاله تفاصيل تلقيها مكالمة من الزعيم عادل إمام.
وقالت هند سعيد صالح، في منشورها قائلة: «من أحلى المكالمات اللى جات لى فى حياتى .. فجأة.. ومن غير مناسبة.. مكالمة من ريحة الحبايب.. حسيت ان بابا اللى بيكلمنى والله.. الحمد لله انك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك».
وقبل أيام، كشف المنتج عصام إمام شقيق عادل امام عن تطورات حالة الزعيم  الصحية بعد تردد أنباء عن تعرضه لمرض ودخوله المستشفى.
وقال عصام إمام، إن عادل امام بحالة صحية جيدة وأتعجب كثيرا مما يتردد عبر الصحف والمواقع الإلكترونية حول مرض الزعيم واتمنى ان يلتزم الجميع بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار المزعجة التي ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف شقيق عادل امام: أن شقيقه عادل يتواجد في منزله ولم يصبه أي مكروه ويستمتع مع أحفاده كما أنه يقوم حاليا بقراءة عدد من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما ولكنه لم يستقر على العمل الذي يمكن أن يعود به.
 

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